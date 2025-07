Contributo affitti A disposizione 119mila euro

C’è tempo fino alle 12 del 5 settembre per la presentazione della domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ( contributo affitti ). L’amministrazione comunale di Cascina mette a disposizione 119mila euro, di cui 100mila di fondi propri e 19mila dalla Regione. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a pubblicare il bando anche per questa annualità – commenta Giulia Guainai, assessora alle politiche abitative –. Per il terzo anno consecutivo gli enti locali si trovano a dover affrontare le conseguenze della scellerata scelta del governo di cancellare i fondi per il sostegno all’affitto e la nostra amministrazione ha voluto dare una risposta importante ai cittadini cascinesi al fine di arginare il dilagante fenomeno della povertĂ abitativa ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributo affitti. A disposizione 119mila euro

