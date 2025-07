Contestato sull’ex Ilva | si dimette il sindaco di Taranto

Piero Bitetti si è dimesso dall’incarico di sindaco di Taranto. Era stato eletto per il centrosinistra meno di due mesi fa. Ha deciso di rimettere il mandato, con effetto immediato, per « motivi di inagibilitĂ politica », così come scritto dal primo cittadino nella lettera di dimissioni depositata all’Ufficio Protocollo. Bitetti è stato aspramente contestato nel corso dell’assemblea con le associazioni ambientaliste sull’ ex Ilva, al punto che gli è stato impedito di lasciare Palazzo di CittĂ al termine dell’incontro. Bitetti ha spiegato di non essere piĂą nelle condizioni di esercitare il suo ruolo a causa di minacce ricevute da parte degli ambientalisti presenti all’assemblea, che si è tenuta in vista del Consiglio comunale monotematico del 30 luglio, chiamato a discutere dell’accordo sulla decarbonizzazione proposto dal governo, e del vertice al Mimit del giorno successivo sullo stesso accordo interistituzionale, che dovrĂ recepire le indicazioni degli enti locali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

