Contestato dalle associazioni anti-Ilva il sindaco di Taranto si dimette per inagibilità politica

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha rassegnato le dimissioni per « inagibilitĂ politica ». La decisione è arrivata dopo le contestazioni ricevute da cittadini e associazioni all’esterno di Palazzo di CittĂ a seguito di un confronto sulla vincenda ex-Ilva con rappresentanti di comitati e movimenti ambientalisti. L’incontro si è tenuto oggi – lunedì 28 luglio – in vista del Consiglio comunale monotematico del 30 luglio chiamato a discutere dell’accordo sulla decarbonizzazione proposto dal governo Meloni e del vertice al Mimit del 31 luglio sulla stessa intesa interistituzionale che dovrĂ recepire le indicazioni degli enti locali. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: associazioni - sindaco - taranto - inagibilitĂ

San Prospero, un confronto pubblico tra i candidati sindaco con le associazioni di categoria - Sviluppo economico, sicurezza, viabilità e gestione AIMAG: saranno questi i temi al centro del confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco del Comune di San Prospero – Bruno Fontana, Eva Baraldi e Sauro Borghi – in programma lunedì 19 maggio 2025, alle ore 20:30, presso il Circolo.

Da sindaco della notte alla nuova delega allo sport, Leonetti: "Lavorerò per creare rete tra associazioni in città " - Una figura di raccordo tra l'amministrazione comunale e le associazioni sportive del territorio, per attuare 'dal basso' una piccola rivoluzione, mettendo in rete le esperienze dei singoli.

Dal problema natalità ai congedi per i papà : le proposte del Forum delle Associazioni Familiari al sindaco Zattini - Il Forum delle Associazioni Familiari di Forlì, presieduto da Paolo Dell'Aquila, ha incontrato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il vicesindaco e assessore alle Politiche per la famiglia Vincenzo Bongiorno e l'assessora al Welfare di comunità Angelica Sansavini.

Ex Ilva: contestato da associazioni, sindaco Taranto si dimette. Nella lettera al protocollo si parla di 'inagibilitĂ politica' #ANSA Vai su X

Tensioni con le associazioni sull'ex Ilva, si dimette il sindaco di Taranto; Contestato dalle associazioni anti-Ilva, il sindaco di Taranto si dimette per «inagibilità politica; Taranto, il sindaco Bitetti lascia dopo 50 giorni: “Inagibilità politica, non posso continuare”.