Conte ha tradito la moglie: FAMIGLIA DISTRUTTA Si dimette dal Napoli per riparare i danni"> Il tecnico del Napoli ha tradito la moglie: ed è pronto ad andarsene dal capoluogo campano. Le ultime sul caso. L’atmosfera si è fatta pesante a casa Conte. Non per questioni di campo, non per una crisi tecnica, ma per qualcosa di molto piĂą personale: si tratta di problemi di cuore. O meglio, un tradimento che avrebbe stravolto l’equilibrio familiare dell’allenatore. E stavolta il calcio non può fare da scudo. Antonio Conte, allenatore del Napoli dallo scorso anno, avrebbe deciso di dimettersi. Una scelta clamorosa, che all’inizio sembrava legata a tensioni sportive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte ha tradito la moglie: FAMIGLIA DISTRUTTA | Si dimette dal Napoli per riparare i danni