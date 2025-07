Consulta | Incostituzionale tetto stipendi pubblici a 240mila euro annui

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un ‘tetto retributivo’ per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il ‘tetto’ dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consulta: “Incostituzionale tetto stipendi pubblici a 240mila euro annui”

In questa notizia si parla di: tetto - pubblici - euro - consulta

Alluvione, dal tetto della Malatestiana al Carisport: sbloccati 1,5 milioni per il ripristino di quattro edifici pubblici - A due anni dagli eventi alluvionali che il 16 e 17 maggio 2023 hanno colpito il territorio cittadino, l’amministrazione comunale di Cesena traccia un bilancio delle attività messe in campo per il ripristino e la messa in sicurezza di edifici pubblici, infrastrutture e aree danneggiate.

La Bulgaria apre supermercati pubblici: tetto ai prezzi e sostegno ai produttori locali - Roma, 19 maggio 2025 – Il governo bulgaro ha annunciato la creazione di una nuova catena statale di negozi alimentari, chiamata Store for the People (“Negozio per il Popolo”), con l’obiettivo di offrire beni essenziali a prezzi calmierati e promuovere i prodotti di origine nazionale.

Salta il tetto agli stipendi pubblici a 240 mila euro all’anno. La Consulta: norma illegittima - La misura era stata considerata straordinaria e temporanea, vista la situazione la crisi in cui versava il Paese.

Salta il tetto degli stipendi pubblici. La decisione della Consulta contro il limite a 240mila euro http://dlvr.it/TM8qXD Vai su X

La mancanza di accesso ai servizi può complicare enormemente la vita dei genitori. Dall'intervento di Benedetta Rinaldi al #Politicamp. In Italia, oggi, ci sono i servizi pubblici, la sensibilità e la cultura necessari per accogliere le esigenze delle persone più pic Vai su Facebook

La Consulta: illegittimo il tetto di 255mila euro annui per gli stipendi pubblici; Stipendi pubblici, salta il tetto di 240 mila euro. La decisione della Consulta; Salta il tetto a 240mila euro per gli stipendi pubblici, la sentenza della Consulta.

La Consulta: illegittimo il tetto di 255mila euro annui per gli stipendi pubblici - È illegittimo il tetto agli stipendi pubblici introdotti nel 2014 dal Governo Renzi, che limita gli stipendi pubblici a 255mila euro all’anno. msn.com scrive

Salta il tetto di 240mila per gli stipendi dei dipendenti pubblici: per la Consulta è incostituzionale - Adesso il parametro viene nuovamente allineato al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it