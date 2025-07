Consulta incostituzionale il tetto di 240mila euro su stipendi nella PA

Per la Consulta è incostituzionale il tetto agli stipendi pubblici introdotto nel 2014 dal governo Renzi. Con la sentenza numero 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un "tetto retributivo" per i pubblici dipendenti non contrasta di per sè con la Costituzione, ha dichiarato l'illegittimitĂ dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge numero 66 del 2014, come convertito, che l'ha fissato nel limite di 240 mila euro anzichè nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. Tale parametro è fissato a quasi 312 mila euro all’anno, ma risale al 2014 e dovrĂ essere nuovamente definito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Consulta, incostituzionale il tetto di 240mila euro su stipendi nella PA

Per la Consulta 6 mesi di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo sono pochi: il “tetto” è incostituzionale - Il “tetto” del risarcimento con sei mensilità per chi è stato licenziato illegittimamente in una piccola impresa è incostituzionale.

Licenziamenti illegittimi, la Consulta: “Incostituzionale il tetto di sei mensilità di risarcimento”. Era un quesito del referendum - Roma, 21 luglio 2025 - Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: è incostituzionale il "tetto" di sei mensilità imposto all'indennità risarcitoria.

La Consulta giudica incostituzionale il tetto di sei mesi di stipendio per i licenziamenti illegittimi: era uno dei quesiti referendari - Se non lo hanno abrogato gli aventi diritto, lo ha almeno segnalato la Corte Costituzionale: il limite a sei mensilità per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese è incostituzionale.

