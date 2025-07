Consob Salvini | Trasferire sede a Milano Giorgetti accoglierebbe richiesta

“Intesa Sp, Banco Bpm e Unicredit hanno la sede principale a Milano, la Consob ha sede a Roma. Perché la comunità economica e finanziaria milanese non ci chiede di portare la sede della Consob a Milano? Il ministro dell’Economia sarebbe velocissimo nell’ascoltare la richiesta”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento ‘Milano futura’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consob, Salvini: "Trasferire sede a Milano, Giorgetti accoglierebbe richiesta

In questa notizia si parla di: sede - milano - consob - salvini

