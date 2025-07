Consigliere comunale di Napoli denuncia | Mail bombing a danno della mia casella di posta isitituzionale

Il consigliere comunale Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha segnalato agli uffici competenti del Comune di Napoli un'intensa attività di mail bombing a danno della sua casella di posta elettronica istituzionale. "L'attacco, caratterizzato da un invio coordinato e ripetuto di messaggi a contenuto.

In questa notizia si parla di: napoli - consigliere - comunale - mail

Consigliere comunale di Napoli denuncia: Mail bombing a danno della mia casella di posta isitituzionale; Attacco hacker al Comune di Napoli, mail bombing ai consiglieri dopo la mozione pro-Gaza; Gaza, mail bombing ai consiglieri comunali di Napoli: “Hamas terrorista, non cascateci”.

Attacco hacker al Comune di Napoli, mail bombing ai consiglieri dopo la mozione pro-Gaza - Attacco hacker alle poste elettroniche dei consiglieri comunali di Napoli, dopo l'approvazione della mozione pro- Come scrive fanpage.it

Gaza, mail bombing ai consiglieri comunali di Napoli: “Hamas terrorista, non cascateci” - Una lettera inviata agli eletti di via Verdi in cui si nega il genocidio e si definoscono “false le accuse contro Israele” ... Riporta napoli.repubblica.it