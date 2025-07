Concorsi Università Napoli 2025 | tre bandi per la progressione di 198 unità

L’ Università «Federico II» di Napoli ha pubblicato tre bandi di concorsi pubblici per la progressione di 198 unità già assunti come personale tecnico e amministrativo. In questo modo, si consente ai dipendenti interni di progredire dal punto di vista della crescita professionale, accedendo a progressioni di tipo verticale per i posti previsti dai rispettivi bandi. Nel dettaglio, 100 posti sono stati inseriti nel bando di concorso dei collaboratori; 86 unità riguardano il bando dei funzionari e ulteriori 12 posti concernono l’area delle elevate professionalità. Ecco, quindi, come reperire il bando dei tre concorsi dell’Università di Napoli, qual è la scadenza per inviare la domanda e in cosa consistono le procedure di selezione dei candidati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

