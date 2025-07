Concerto gratis di Ivan Granatino a Mondragone ma ticket lotteria obbligatorio Il cantante | Non sapevo nulla

Il concerto di Granatino a Mondragone era gratis, ma all'ingresso è stato chiesto l'acquisto di un biglietto della lotteria da 2,50 euro. Il rapper casertano si è scusato con i fan per il disguido: "Non ne sapevo nulla. È stata una iniziativa degli organizzatori. Pronto a tornare ancora gratis". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gratis - concerto - granatino - mondragone

A Ferragosto a Sportinia di Sauze d'Oulx c'è il concerto (gratis) di Clara: il suo Summer Tour arriva in alta quota - L'estate in montagna si accende con la musica di una delle voci più promettenti del panorama italiano.

Concerto Radio Italia a Milano: come avere i biglietti gratis - Milano è in fibrillazione per uno degli eventi con cui si aprirà l’estate: il Radio Italia Live. Il concerto si terrà venerdì 30 maggio in piazza Duomo e ci saranno artisti del calibro, tra gli altri, di Elodie, Giorgia, Fedez e Achille Lauro ad animare la serata.

Concerto jazz gratis a Tuscania - Sabato 17 maggio alle ore 21 a CasaNave alle mura (Tuscania), il pianista e compositore Andrea Araceli presenta il suo concerto "Do you believe or not", in trio con Steve Laye al contrabbasso e Alberto Corsi alla batteria.

Concerto gratis di Ivan Granatino a Mondragone ma ticket lotteria obbligatorio. Il cantante: Non sapevo nulla; Ivan Granatino dopo il concerto di Mondragone: «Ho chiesto scusa ai miei fan e ho promesso che tornerò»; Concerto 'gratis' con ticket lotteria, Granatino: Non sapevo nulla, chiedo scusa ai fan.

Concerto gratis di Ivan Granatino a Mondragone ma ticket lotteria obbligatorio. Il cantante: “Non sapevo nulla” - Il concerto di Granatino a Mondragone era gratis, ma all'ingresso è stato chiesto l'acquisto di un biglietto della lotteria da 2,50 euro ... Riporta fanpage.it

Mondragone, concerto di Ivan Granatino: polemica sul “ticket lotteria” - Non si sono spente le polemiche intorno al concerto di Ivan Granatino, andato in scena nei giorni scorsi a Mondragone, in occasione ... Secondo pupia.tv