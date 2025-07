ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente evitato per un soffio grazie all’abilità e al sangue freddo della Polizia Provinciale di Frosinone. Nel tardo pomeriggio di ieri, una scena da incubo si è materializzata lungo la superstrada per Sora, tra Ferentino e Boville Ernica, dove un SUV ha imboccato la corsia contromano, mettendo in grave pericolo la sicurezza di tutti gli automobilisti presenti. Il coraggioso intervento degli agenti. Era poco dopo le 19:00 quando il SUV, guidato da un uomo di circa 30 anni, ha iniziato a percorrere la superstrada nella direzione opposta. Gli agenti della Polizia Provinciale di Frosinone, a bordo della pattuglia n. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Con un grosso SUV imbocca la superstrada contromano: tragedia evitata solo grazie al coraggio degli agenti della Polizia Provinciale di Frosinone