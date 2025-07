Con Raf si accende l' estate a Guardiagrele VIDEO

L’estate si è accesa a Guardiagrele con il concerto di Raf. In tantissimi ieri sera hanno partecipato con entusiasmo all'unica tappa abruzzese del tour che celebra i 40 anni di ‘Self control’, tra le hit più famose del cantautore.Un’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Con Raf si accende l'estate a Guardiagrele [VIDEO].

