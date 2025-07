Con la moto contro un’Audi Alessandro muore così | i soccorsi disperati non sono bastati

Una domenica d’estate, trascorsa in compagnia degli amici, si è trasformata in un dramma insopportabile. Era una giornata come tante, fatta di sole, relax e qualche risata sulla spiaggia. Ma il ritorno verso casa ha spezzato all’improvviso una giovane vita, lasciando sgomenta un’intera comunitĂ . Non si è trattato di un’uscita spericolata, nĂ© di una corsa sfrenata. Solo pochi chilometri ancora e sarebbe stato a casa. Invece, sulla strada regionale 353, nel tardo pomeriggio di domenica, Alessandro Finos ha perso la vita a bordo della sua moto. Aveva 25 anni, viveva a San Vito al Tagliamento e lavorava come barista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Con la moto contro un’Audi, Alessandro muore così: i soccorsi disperati non sono bastati

