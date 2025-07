Con il volto coperto da passamontagna guidava carretta con 70 migranti | fermato scafista

E' stato ritenuto responsabile d'aver guidato la barca di 10 metri che domenica 20 luglio ha permesso la traversata e lo sbarco di 70 migranti a Lampedusa. Un egiziano di 44 anni, mercoled√¨ scorso, √® stato fermato, in quanto indiziato di delitto, dalla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

