Con dazi Usa al 15% il vino italiano perde più di 300 milioni di euro Ma resta ancora la speranza di un’esenzione

Delusione da parte del mondo vitivinicolo dopo l'accordo annunciato da Trump. Moscato d’Asti, Pinot Grigio e Chianti Classico i piĂą esposti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Con dazi Usa al 15% il vino italiano perde piĂą di 300 milioni di euro. Ma resta ancora la speranza di un’esenzione

L’Ue salva il vino francese, 5 miliardi di aiuti di Stato contro i dazi - L’ Unione europea va in soccorso della Francia: ha ottenuto il via libera della Commissione Ue il regime di aiuti all’export di liquori e vini francesi nel mercato Usa, per far fronte ai dazi di Donald Trump.

Dazi e vino, oscarwine alla Camera lancia un progetto in difesa del Made in Italy - Oscarwine, uno dei siti piĂą letti sul vino in Italia, compie cinque anni e lo festeggia con un evento alla Camera dei Deputati.

“Consumi di vino in recessione. Le scorte pre dazi hanno illuso i mercati”. Il messaggio di Uiv alla politica - Lamberto Frescobaldi invita a guardare agli acquisti reali e non solo alle esportazioni dopate dalla corsa agli ordini degli Stati Uniti.

Dazi Usa al 15% sul vino italiano: impatto da 317 milioni. Frescobaldi: «Penalizzato almeno l'80% del settore» - Produttori preoccupati per l'accordo tra Europa e Stati Uniti: danni più alti per l'Italia a causa della maggiore esposizione netta sul mercato americano ...

