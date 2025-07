Comunicato Stampa | Presidente Ciambetti | Primo corso universitario in Brasile sulla lingua Veneta

(Arv) Venezia 28 lug. 2025 - “Sono positivamente sorpreso dalla notizia dell'avvio, all'UniversitĂ Federale di Santa Maria nello stato del Rio Grande do Sul in Brasile, di un corso accademico sulla lingua veneta”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, non nasconde la sua soddisfazione per “l'accordo sottoscritto tra l'ateneo federale riograndense e l'Academia de?a Bona Creansa - Academia de?a?engua Veneta per l'avvio di questo corso articolato in 15 lezioni per un totale di 45 ore”. “Faccio i miei complimenti al professor Alessandro Mocellin, direttore dell'Academia de?a Bona Creansa, che sarĂ il co-docente di questo eccezionale percorso di studio e grazie al quale la lingua veneta è diventata materia di studio universitario”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

