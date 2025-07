Comunicato Stampa | CRV - Cestari Lega-LV | Ai blocchi di partenza la 33esima Festa della Zucca di Melara

(Arv) Venezia 28 lug. 2025 - Il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la 33^ Festa della Zucca di Melara, in provincia di Rovigo, che si terrà dal 7 al 19 agosto 2025. Laura Cestari, nell'introdurre la conferenza stampa, ha ricordato che “dal 7 al 19 agosto, l'intera comunità di Melara, nel Rodigino, si riunirà attorno alla Festa della Zucca. Si tratta di ben tredici giorni consecutivi dedicati ai prodotti a base di zucca e a molti altri piatti tipici del posto, per la 33^ edizione. Ma anche e soprattutto di una festa tout court. Perché in ogni serata è prevista tanta musica dal vivo, con rinomati gruppi cover dei principali artisti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

