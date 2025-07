Comune sotto-organico Napoletano | I casertani hanno diritto a servizi pubblici efficienti e a un' amministrazione che funzioni

“La situazione del comune di Caserta richiede un intervento immediato e deciso per garantire l'efficienza dei servizi ai cittadini. Dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale avvenuto lo scorso aprile per infiltrazioni camorristiche, l'ente si trova ora sotto la gestione commissariale con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

A Napoli manifestazione sotto al Comune con bandiere della Palestina in sostegno di Nives Monda - Circa mille persone hanno manifestato in sostegno della ristoratrice Nives Monda dopo le polemiche con due turisti israeliani.

Milano, sei classi inagibili da mesi nella scuola media: in 200 sotto Palazzo Marino. E ora il Comune si muove - “Adesso basta. Il Comune deve intervenire a ristrutturare la nostra scuola”. A scendere in piazza, sotto Palazzo Marino, nel tardo pomeriggio di lunedì sono stati circa 200 tra genitori, professori e studenti della secondaria di primo grado Tiepolo in piazza Ascoli a Milano.

Napoli, domani protesta sotto il Comune sul caso Gaza: “Sdegno per solidarietà a turisti israeliani” - Tempo di lettura: 2 minuti Un presidio di solidarietà alla Taverna Santa Chiara, domani alle 18, sotto il Comune di Napoli.

Comune sotto-organico, Napoletano: I casertani hanno diritto a servizi pubblici efficienti e a un'amministrazione che funzioni; Progetti condivisi tra Pubblica amministrazione e associazioni per favorire l’accesso ai Servizi sanitari e sociali; Empoli, il via libera del Comune per lo stadio Castellani: “C’è la pubblica utilità ”.

Organico comunale, verde, servizi: l’amministrazione Mazzi ... - MSN - L'amministrazione comunale di Follo replica a un intervento diffuso nelle scorse ore dal consigliere di opposizione Sandro Bertoni. Secondo msn.com

Comune, a Genova partito il valzer dei dirigenti: sotto esame i vertici ... - Dopo le elezioni Comune, a Genova partito il valzer dei dirigenti: sotto esame i vertici della “macchina” Con il cambio della guardia scricchiolano le posizioni dei burocrati di Palazzo Tursi. Come scrive ilsecoloxix.it