Comune riunione del sindaco e della Giunta coi consiglieri maggioranza | Proseguiamo con determinazione

La “fase 2” del mandato del sindaco Lagalla riparte dal confronto della Giunta con i consiglieri della maggioranza. Un confronto che, da qui a fine sindacatura, si ripeterà ogni mese per verificare costantemente la tenuta della coalizione e dare slancio all'azione amministrativa. Lagalla, reduce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Solidarietà della Giunta ai turisti israeliani, disagio in Consiglio comunale: "Serve seduta con il sindaco presente" - "Una posizione preoccupante". È così che il consigliere comunale Sergio D'Angelo, di Napoli Solidale, giudica quella presa dall'amministrazione napoletana a proposito della vicenda dei turisti israeliani che hanno accusato di antisemitismo un'esercente del centro storico.

Avellino, Iacovacci: “Un sindaco in minoranza nella propria giunta? Mai visto” - AVELLINO – Si infittisce il quadro politico all’interno dell’amministrazione comunale di Avellino. Il consigliere comunale di opposizione Ettore Iacovacci torna a commentare la situazione interna alla maggioranza che sostiene la sindaca Laura Nargi, alla luce degli ultimi sviluppi che continuano.

Beppe Sala, le accuse non fermano il sindaco. Il messaggio alla giunta: "Andiamo avanti, continuiamo a lavorare" - Milano, 18 luglio 2025 –  “Andiamo avanti, continuiamo a lavorare ”. Questo il messaggio che ha voluto dare ieri il sindaco Giuseppe Sala ai suoi assessori, ritrovatisi in mattinata nella riunione di giunta, dopo aver appreso di essere indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica.

Il sindaco Paolorossi con assessori e consiglieri distribuisce “porta a porta” il periodico comunale; I cambiamenti in Giunta? Squadra più forte: i consiglieri di maggioranza confermano la fiducia al sindaco Buoncristiani; Scogli sindaco, sui banchi della maggioranza 11 consiglieri comunali: Rebecca Ghetti è la più votata.

Scoppia la crisi, fronda in maggioranza - Chiedono più coinvolgimento alcuni consiglieri comunali che hanno disertato l’ultimo consiglio, facendo annullare per due volte la seduta per la mancanza del numero legale. laprovinciacr.it scrive

"Maggioranza e giunta in modalità vacanza. Con la prospettiva di una città ferma al palo per i prossimi otto mesi" - Con la prospettiva di una città ferma al palo per i prossimi otto mesi" Dichiarazioni dei consiglieri comunali Marco Donati e ... Da lanazione.it