Compra online ma la merce è fantasma

Un semplice acquisto online si è trasformato in un incubo per un residente dell’Alta Pusteria, vittima di una truffa che gli è costata 380 euro. Dopo aver pagato per della presunta attrezzatura edile trovata su internet, il materiale non è mai arrivato. Ma grazie alle indagini dei Carabinieri di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it