Compleanno Lucescu | 80 anni? Non li sento addosso L’Italia nel cuore ma all’Inter…

Compleanno Lucescu, l’ex allenatore di Inter e Brescia si racconta a Tuttosport nel giorno dei suoi 80 anni: tra panchina e rimpianti. Mircea Lucescu compie oggi 80 anni, ma lo spirito è quello di sempre: determinato, lucido e appassionato. In un’intervista a Tuttosport, l’allenatore romeno ha raccontato il significato di questo traguardo, senza nostalgia ma con la consapevolezza di chi ha lasciato un segno profondo nel calcio europeo. « Non mi sento addosso questi 80 anni, vivo il momento con serenitĂ . Credo che nessun allenatore sia mai arrivato alla mia etĂ ancora in panchina e guidando una Nazionale che sogna di andare ai Mondiali», ha dichiarato Lucescu, attualmente ancora attivo nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compleanno Lucescu: «80 anni? Non li sento addosso. L’Italia nel cuore, ma all’Inter…»

