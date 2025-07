Como spogliatoi al Tempio Voltiano e colazioni sul marciapiede | il lago è una Disneyland per adulti

Uno scempio, ci scrivono. “Usano il Tempio Voltiano come uno spogliatoio, per cambiarsi”. E in effetti eccoli lì, davanti al monumento simbolo di Como, mentre si tolgono i pantaloni e si infilano il costume. Una nuova funzione sbloccata senza preavviso: lo spogliatoio con vista lago, ospitato nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

