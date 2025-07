Como lite per il parcheggio | donna minacciata con un coltello Denunciato l’aggressore

Como, 27 luglio 2025 – Per ottenere il parcheggio, durante la discussione con una donna, le ha mostrato un coltello. L'uomo, un comasco di 68 anni, sabato pomeriggio è stato denunciato dai poliziotti della Squadra Volante, intervenuta sabato alle 14 in via Sirtori a Como, dove era stata segnalata una discussione accesa tra due persone. La vittima è una donna, anche lei comasca, di 61 anni: anche ascoltando alcuni testimoni, gli agenti hanno ricostruito che poco prima la discussione, nata per un parcheggio, era degenerata a causa delle offese e minacce che la donna ha ricevuto dall’uomo, il quale a un certo punto le ha mostrato che addosso aveva un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, lite per il parcheggio: donna minacciata con un coltello. Denunciato l’aggressore

