Como lite furiosa per un parcheggio | uomo estrae un coltello in strada davanti ai passanti terrorizzati

Como, lite per parcheggio degenera: uomo di 68 anni denunciato per minacce e detenzione d’armi dopo aver mostrato un coltello in strada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, lite furiosa per un parcheggio: uomo estrae un coltello in strada davanti ai passanti terrorizzati

Lite e tensione in negozio a Como: 21enne denunciato dopo un acceso diverbio su un pagamento - Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Como, dove una volante della polizia di stato è intervenuta presso un esercizio commerciale di viale Lecco in seguito alla segnalazione di una lite verbale tra due uomini e il titolare del negozio.

Como, lite e coltellate in centro: 19enne arrestato e un coetaneo di Morbegno in prognosi riservata - Como, 24 giugno 2025 – All’accoltellamento hanno assistito tutti: gli amici della vittima, un passante che ha riferito alla polizia dell’aggressione con particolare precisione, e anche un addetto alla vigilanza della stazione ferroviaria, che ha ripreso quasi tutto con il telefono cellulare.

Lite tra un negoziante e due giovani degenera a Como, poi gli insulti ai poliziotti: nei guai un 21enne - A Como, un giovane ghanese è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo una lite in un negozio.

