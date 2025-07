Como, 28 luglio 2025 – Quell’animale nel salotto di una casa privata non ci poteva stare. Non per le condizioni in cui era tenuto – non è questa la contestazione – ma per il dubbio che il suo arrivo in Italia non fosse stato del tutto lecito. Il Tribunale di Como ha confiscato un iguana e inflitto 40mila euro di ammenda al suo “proprietario”, accusato di aver detenuto illecitamente l’esemplare di una specie tutelata dalla convenzione di Washington, l'accordo internazionale che regola il commercio di specie di fauna e flora minacciate dall'eccessivo sfruttamento, e tenuto in assenza di prove in grado di comprovarne l'origine lecita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como: iguana nel salotto di una casa privata, scattano sequestro e multa da 40mila euro