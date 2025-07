Il Como di Cesc Fabregas ha superato l’Ajax con un secco 3-0, aggiudicandosi così la prima edizione della Como Cup disputata allo stadio Sinigaglia. L’inizio della partita è stato subito scoppiettante per i padroni di casa. Sono passati appena tre minuti, quando un’iniziativa brillante di Diao ha messo Nico Paz in condizione di colpire. Il tentativo dell’argentino è stato respinto dal palo esterno. Il Como ha continuato a gestire il ritmo dell’incontro, sfiorando il vantaggio in almeno due circostanze nel primo quarto d’ora. Dapprima con un’azione pericolosa di Addai e poi ancora con Paz, costantemente nel vivo del gioco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Como devastante contro l’Ajax