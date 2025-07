Il Como conclude la prima edizione della Como Cup battendo l’Ajax in finale: 3-0 ai lanceri e ottimi segnali per Fabregas Il Como conquista con autoritĂ la Como Cup, chiudendo il torneo casalingo con una prestazione scintillante. 3-0 il risultato finale contro l’Ajax in una finale senza storia, dominata in lungo e in largo dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como da applausi: dominio sull’Ajax e trionfo nella Como Cup