Commercio transatlantico | dazi al 15% e 1.350 miliardi di impegni il bilancio del nuovo accordo

“Ce l’abbiamo fatta, è l’accordo piĂą importante di sempre”. Con queste parole trionfali, pronunciate tra le colline scozzesi, il presidente statunitense Donald Trump ha celebrato l’intesa con l’Unione Europea, un patto che disinnesca la minaccia di una guerra commerciale transatlantica. In un incontro durato appena un’ora, Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno siglato un accordo che fissa i dazi al 15% e impegna l’Europa a investimenti per 600 miliardi di dollari e acquisti di energia per 750 miliardi. Ma se il compromesso apre nuove opportunitĂ per le imprese europee, l’impatto economico – tra settori avvantaggiati, nodi irrisolti e critiche interne – resta un puzzle complesso, con implicazioni profonde per l’Europa e l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Commercio transatlantico: dazi al 15% e 1.350 miliardi di impegni, il bilancio del nuovo accordo

Il commissario dell'Unione europea al Commercio lancia l’allarme: se le tariffe entreranno in vigore senza accordo, il commercio transatlantico rischia il blocco. Ce ne parla @Murandrea1 su #SkyInsider Vai su X

Intesa Usa-Ue: dazi al 15%, esenti i “prodotti strategici”. Meloni: “C'è ancora da battersi” - Dazi, merci Ue in ingresso Usa: aliquote doganali al 15%; Intesa sui dazi al 15% tra Usa e UE, il Partito Democratico all'attacco: Impatto devastante sull'economia, contraccolpi pure su scuola e sanità ; Intesa raggiunta sul 15% per i dazi. Sefcovic: 'Senza accordo, gli scambi sarebbero crollati'.

Dazi, Ue: "E' miglior accordo possibile" con gli Usa - L'accordo tra Unione europea e Usa sui dazi "porta una rinnovata stabilità e apre le porte alla collaborazione strategica". Lo riporta rainews.it

Dazi, Sefcovic: senza accordo, commercio Ue-Usa si sarebbe bloccato - (askanews) – L’alternativa a una intesa sui dazi raggiunta con gli Usa, ovvero una guerra commerciale, “può tentare alcuni, ma comporta gravi conseguenze. Da askanews.it