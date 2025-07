Comitato Abc appello per l’acqua pubblica ai candidati alle Regionali

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Coordinamento campano per l’Acqua Pubblica. Stiamo vivendo l’estate piĂą calda del secolo con forti riduzioni delle portate d’acqua e frequenti interruzioni del servizio idrico in numerosi territori campani. Davanti a questi scenari la regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca, non è riuscita a fare di meglio che deliberare la costituzione di un societĂ partecipata dai privati per gestire la grande adduzione regionale (GRIC Spa) che comprende l’Acquedotto occidentale, quello del Torano-Biferno, l’acquedotto della Normalizzazione e di Cassano Irpino e l’invaso di Campolattaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comitato Abc, appello per l’acqua pubblica ai candidati alle Regionali

Terra mia continua a seguire le vicende dell'acqua pubblica a Napoli. Oggi riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere della II^ MunicipalitĂ che ci rende partecipe della sua decisione di diffidare i vertici di ABC e del Comune di N

