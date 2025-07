Comenencia lascia la Juventus Next Gen | è in dirittura d’arrivo il passaggio in questa squadra Le cifre i dettagli e la formula dell’operazione

Comenencia via dalla Juventus Next Gen: è quasi fatta per il passaggio in questa squadra. Le cifre, i dettagli e la formula dell’affare. Il Cesena accelera sul mercato e si prepara a rinforzarsi con due importanti pedine, una per la difesa e una per l’attacco. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club romagnolo è a un passo dal chiudere per il giovane Livano Comenencia dalla Juventus Next Gen e ha giĂ definito l’ingaggio dello svincolato Jalen Blesa. Un talento bianconero per la fascia: vicino l’arrivo di Comenencia. La trattativa con la Vecchia Signora per Livano Comenencia, duttile esterno olandese classe 2004, è in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Š Juventusnews24.com - Comenencia lascia la Juventus Next Gen: è in dirittura d’arrivo il passaggio in questa squadra. Le cifre, i dettagli e la formula dell’operazione

In questa notizia si parla di: juventus - next - passaggio - squadra

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

La Next Gen torna allo stadio Moccagatta di Alessandria per la stagione 2025/26 È ufficiale: la Juventus Next Gen disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria nella stagione 2025/26. Dopo un’annata, quella da poc Vai su Facebook

Playoff Serie C | Benevento-Juventus Next Gen | La partita; Dentro la Juventus Next Gen; Benevento-Juventus Next Gen 1-5: capolavoro Brambilla, ecco chi affronta ora nei playoff Serie C.

Juventus Next Gen, ufficiale l’addio a Garofani: il portiere passa alla Carrarese! Il comunicato del club e tutti i dettagli - Juventus Next Gen, è ufficiale l’addio a titolo definitivo del portiere classe 2002 alla Carrarrese: il comunicato della società e tutti i dettagli La Juve si congeda da Giovanni Garofani. juventusnews24.com scrive

Garofani, il portiere saluta la Juve Next Gen: ufficiale la cessione alla Carrarese - L'annuncio del club bianconero sull'addio del classe 2002 cresciuto nel settore giovanile, pronto ad una nuova avventura in Serie B ... Come scrive tuttosport.com