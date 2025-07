Come sta Alice Degradi? C’è la diagnosi sull’infortunio | tempi di recupero e chance di vederla ai Mondiali

Alice Degradi si è sottoposta a una risonanza magnetica appena rientrata in Italia, in seguito all’ infortunio rimediato al ginocchio sinistro dopo essere ricaduta male nel corso del secondo set della finale di Nations League. Gli esami strumentali non hanno evidenziato danni al legamento crociato dell’articolazione infortunata la scorsa estate, ma la schiacciatrice ha purtroppo rimediato una distorsione con conseguente edema osseo del piatto tibiale laterale e lesione verticale del menisco mediale. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane ma, salvo grosse sorprese, la 29enne non potrĂ partecipare ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta Alice Degradi? C’è la diagnosi sull’infortunio: tempi di recupero e chance di vederla ai Mondiali

In questa notizia si parla di: alice - degradi - infortunio - tempi

Volley, Alice Degradi: “Cina tra le più fisiche al mondo, sto sempre meglio” - Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 22 giugno (ore 14.00) affronterà la Cina nella Nations League di volley femminile.

Volley femminile, l’Italia trema: Alice Degradi cade male e si infortuna contro il Brasile. E torna l’incubo del 2024 - Alice Degradi si è infortunata durante il secondo set della finale della Nations League 2025 di volley femminile.

Volley femminile, l’Italia trema: Alice Degradi cade male e si infortuna contro il Brasile. Attesa la risonanza - AGGIORNAMENTO ORE 23.40. La Federazione comunica che domani (lunedì 28 luglio), al rientro in Italia, Alice Degradi sarà sottoposta a risonanza magnetica al ginocchio per stabilire l’entità dell’infortunio patito nel corso del secondo set della sfida con il Brasile.

Le azzurre, in rimonta, conquistano il terzo oro in quattro anni in VNL! L'unica nota dolente della serata è l'infortunio ad Alice Degradi a cui auguriamo il meglio Determinanti gli attacchi di Antropova a chiudere i set nel terzo e quarto 15 vittorie su 15 Vai su Facebook

Credo mai come nel caso di queste ragazze,si possa parlare di forza del gruppo.Non era facile giocare dopo l'infortunio di Degradi,né entrare e sostituire titolari in difficoltà .Congratulazioni a squadra/staff e in bocca al ad Alice!#italvolley #VNL2025 https://x.c Vai su X

Alice Degradi: la risonanza ha escluso lesioni al legamento crociato; Degradi, sospiro di sollievo ma Mondiali a rischio: come sta Alice; Come sta Alice Degradi? Cosa si è fatta, l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero: torna per i Mondiali?.

Come sta Alice Degradi dopo l’infortunio nella finale di VNL tra Italia e Brasile: i tempi di recupero - Come sta Alice Degradi dopo l'infortunio nella finale di VNL tra Italia e Brasile: il comunicato della Federvolley sulle condizioni della schiacciatrice ... Da fanpage.it

Alice Degradi, sospiro di sollievo ma Mondiali a rischio: l'entità dell'infortunio subito in Italia-Brasile 3-1. Cosa si è fatta, tempi di recupero - Alice Degradi, sospiro di sollievo ma Mondiali a rischio: l'entità dell'infortunio subito in Italia- Scrive eurosport.it