Come sopravvive un amore a distanza

Può un amore molto lontano resistere, continuare a vivere, sopravvivere? Mi scuso per aver iniziato così questa mia lettera, ma almeno sono andato subito al sodo. Mi chiamo Espedito N., 42 anni (lo so, un nome latino, raro, nella mia famiglia abbondano, il mio vuol dire «sciogliere dai legami»), abito in Emilia e mi occupo di organizzare mostre, sono curatore. Da oltre un anno tengo uno rapporto epistolare, stretto, con una splendida donna portoghese che abita a Lisbona e che ho conosciuto, in un viaggio estivo, a Venezia. Si chiama Leonor, anche lei quarantenne. Rapporto epistolare? Sì, proprio così: certo ci scriviamo anche messaggini con il cellulare e poi mail, queste meno, ma per alimentare il nostro rapporto, usiamo le «vecchie e care» missive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come sopravvive un amore a distanza

In questa notizia si parla di: amore - sopravvive - distanza - epistolare

Come sopravvive un amore a distanza.

Come sopravvive un amore a distanza - Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: postadelcuore@ilgiornale. Come scrive ilgiornale.it