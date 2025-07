Parole manipolate, presentazione di casi estremi, sondaggi «pilotati». Così si prepara l’opinione pubblica ad accettare le l fine vita.. Il giornalista Stelio Fergola: «Dietro al suicidio “medico” c’è una societĂ in cui non si tutelano gli infermi. Bisogna insistere sulle conseguenze materiali: l’esperienza mostra che in poco tempo la pratica viene estesa ai non terminali».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Come si fabbrica il consenso sull’eutanasia