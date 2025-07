Com’è morta Claudia Adamo cosa si sa sulle cause del decesso

La notizia della scomparsa di Claudia Adamo ha lasciato sgomento e dolore in tutto il mondo della televisione italiana, colpendo in particolare la comunità Rai. La sua morte, arrivata a soli 51 anni, è stata un fulmine a ciel sereno per colleghi, amici e telespettatori che da anni la seguivano con affetto. Figura solare e professionista apprezzata per il suo equilibrio tra rigore scientifico e capacità divulgativa, Adamo rappresentava un punto di riferimento per l’informazione meteorologica nel servizio pubblico. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare. Romana, laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata, Claudia Adamo aveva cominciato il suo percorso professionale collaborando con Sky Meteo, per poi approdare alla Rai dove era diventata un volto familiare e stimato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: "Ciao ragazza speciale"

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano - "Ciao Claudia, ragazza speciale". Con queste parole, pubblicate su Instagram, Alberto Matano ha salutato Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo, scomparsa all'età di 51 anni.

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni - È morta a 51 anni Claudia Adamo, meteorologa e climatologa della Rai. Ne ha dato notizia Roberto Sergio, direttore generale della Rai: "Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità.

Morta Claudia Adamo, la meteorologa della Rai aveva 51 anni. Il dolore di Alberto Matano: «Una ragazza special; È morta Claudia Adamo, meteorologa della Rai: aveva 51 anni; Chi è Claudia Adamo, figlia d'arte dalla laurea in fisica alla Nasa, Sky e Rai Meteo: scienziata che amava la vita.

Claudia Adamo, morta di tumore. L'oncologo Perrone: «Lutto che colpisce ma la mortalità tra i giovani si è ridotta di oltre il 20% in 15 anni»

Claudia Adamo morta a 51 anni. La malattia e il cordoglio per la responsabile di Rai Meteo