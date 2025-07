Come le borse di LLBean sono diventate le It Bag dell’estate

Leon Leonwood Bean, l’eponimo fondatore del marchio di abbigliamento outdoor L.L.Bean con sede nel Maine, è noto soprattutto per aver inventato alcuni capi iconici tipici dello stile del New England, come gli stivali da caccia Maine Hunting Shoe (noti anche come Bean Boot), la Field Coat e la camicia in chamois. È anche, a quanto pare, il creatore di uno degli accessori più richiesti dell’estate 2025: la borsa Boat and Tote. Venduta al prezzo di soli 47 euro per il modello Medium (un monogramma personalizzato costa altri 10 euro) e ancora prodotta nel Maine, la Boat and Tote è tanto pratica quanto resistente, con tutto il fascino robusto e genuino di un tramonto sulla spiaggia di Ogunquit. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come le borse di L.L.Bean sono diventate le It Bag dell’estate

