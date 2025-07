I deodoranti sono uno degli oggetti più utilizzati all’interno della nostra vita quotidiana, specialmente in questo determinato periodo. Avanza l’estate e in questo periodo – nonostante la recente leggera ondata di maltempo – fa un caldo terribile con temperature che vanno oltre o comunque attorno ai 40 gradi. Per questo ci troviamo in un periodo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Come funzionano i deodoranti che usiamo tutti i giorni? Questa davvero non la sapevi