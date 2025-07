Ecco il punto sull’affare Juanlu – Napoli: le ultime sulla trattativa sembrano aver fatto cambiare nuovamente gli scenari Dopo aver chiuso l’affare Milinkovic-Savic dal Torino, il Napoli si sta dedicando in queste ore ad un importante colpo per la difesa, che porta il nome di Juanlu Sanchez. L’intesa con il giocatore sembra essere stata raggiunta ormai da tempo, ma la negoziazione tra i due club non progredisce da diversi giorni. Il Siviglia, proprietario del calciatore, ha prima fissato un prezzo del cartellino molto alto, ed ora ha rimescolato di nuovo le carte in tavola. La notizia degli ultimi istanti in merito all’affare, purtroppo, non è delle migliori per i tifosi del Napoli che sperano nel trasferimento del giovane spagnolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Colpo di scena Napoli, cambia tutto su Juanlu: il gesto del Siviglia non lascia dubbi