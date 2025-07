Colpi di pistola all’alba a Cinecittà | paura nella periferia romana

Spari in strada alle prime luci del 28 luglio. Momenti di terrore all'alba di oggi, 28 luglio, nel quartiere Cinecittà , nella zona sud-est di Roma. Intorno alle 5 del mattino, diversi colpi di pistola sono stati esplosi in via Libero Leonardi, svegliando di soprassalto i residenti. A lanciare l'allarme sono stati proprio gli abitanti della zona, allertati da una serie di forti detonazioni simili a botti. Indagini in corso: trovati sangue e bossoli sull'asfalto. Sul luogo della sparatoria sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione Appia e quelli del nucleo radiomobile, che hanno rilevato la presenza di tracce di sangue sull'asfalto, oltre a diversi bossoli di arma da fuoco.

