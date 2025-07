Colloqui Cambogia-Thailandia raggiunto accordo per cessate il fuoco

Kuala Lampur, 28 lug. (askanews) - In Malesia si sono svolti i negoziati per il cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia. È stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco immediato. "Sia la Cambogia che la Thailandia hanno raggiunto un'intesa comune come segue: uno, un cessate il fuoco immediato e incondizionato con effetto dalle 24 ora locale del 28 luglio 2025, stasera" ha detto Anwar Ibrahim, primo ministro della Malesia dopo il vertice. "Si tratta di un primo passo fondamentale verso una de-escalation e il ripristino della pace e della sicurezza" ha affermato. Nelle immagini i cortei di auto con a bordo il primo ministro ad interim thailandese Phumtham Wechayachai e il suo omologo cambogiano Hun Manet mentre erano diretti nella capitale amministrativa malese Putrajaya per i colloqui.

