Colleferro fermato alla guida ubriaco offende i carabinieri

Il bilancio dell’attivitĂ dei carabinieri della compagnia di Colleferro delle ore scorse è di 2 persone denunciate per guida in stato di ebrezza e due per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e non terapeutico.Ubriaco alla guida, offende i carabinieri che lo hanno fermato per dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: guida - carabinieri - colleferro - fermato

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata - Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di Meldola, perché ad un controllo stradale sono  poiché risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

Colleferro, controlli dei carabinieri: sette denunce per furti, droga e guida in stato di ebbrezza - Scoperti anche falsi documenti e refurtiva da un outlet di Valmontone. ROMA – Settimana intensa per i carabinieri della compagnia di Colleferro, che hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo del territorio lungo la via Casilina.

Droga, alcol alla guida, furti: controlli serrati dei carabinieri - Weekend di intensa attivitĂ per i carabinieri della Compagnia di Piacenza, impegnati in controlli straordinari sul territorio, con particolare attenzione alle aree di Castelsangiovanni, Rottofreno e Piacenza cittĂ .

Colleferro, fermato alla guida ubriaco offende i carabinieri; Colleferro, arrestata coppia romena per furti di abiti, fermato molestatore al Pronto Soccorso, ritirate due patenti; Colleferro. Alla guida di un’auto a noleggio con al seguito un etto di cocaina sottovuoto. 30enne del posto arrestato dai Carabinieri.

Colleferro (RM), controlli nella movida: due arresti e multe per oltre 5mila euro - A Colleferro, i Carabinieri hanno arrestato due persone per furto e fermato un uomo con divieto di dimora. Si legge su romadailynews.it

Colleferro si ferma. Proclamato per oggi, 8 Luglio, il Lutto cittadino per la morte sul lavoro di Sergio Albanese - COLLEFERRO – Come annunciato già nel pomeriggio di ieri, Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e l’Amministrazione comunale tutta hanno proclamato per oggi, 8 Luglio, il Lutto Cittadino per la trag ... Segnala informazione.it