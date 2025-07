Coldplay la kiss cam colpisce ancora | nel mirino anche il famoso campione Che imbarazzo

La magia dei Coldplay ha incantato ancora una volta il pubblico, ma questa volta la celebre kiss cam ha riservato una piacevole sorpresa, lontana da ogni scandalo. Durante la tappa di Miami, i riflettori dei maxischermi si sono puntati su una coppia famosa, scatenando l’entusiasmo incontenibile della folla. Un momento di pura gioia, amplificato dalle parole e dalla musica di Chris Martin, il carismatico frontman della band, che ha deciso di rendere un tributo speciale al fuoriclasse argentino che milita nella MLS americana con l’Inter Miami. Non è passato inosservato il calore con cui Martin si è rivolto a lui, chiamandolo “splendido fratello” e ringraziandolo per la sua presenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coldplay, la kiss cam colpisce ancora: nel mirino anche il famoso campione. Che imbarazzo

Concerto Coldplay, la kiss cam soprende anche Lionel Messi - La kiss cam al concerto dei Coldplay colpisce ancora e stavolta, a finire sotto il mirino della telecamera più temuta del momento, è il calciatore Lionel Messi e la moglie Antonela Rocuzzo. Da corrieredellumbria.it

