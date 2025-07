Coccodrillo avvistato nel fiume scatta la psicosi a Ladispoli | il sindaco invita alla cautela

Una segnalazione inquietante e la psicosi generale: a Ladispoli ci sarebbe un coccodrillo. È questo il messaggio giunto alla Polizia, che ha subito iniziato le ricerche congiunte insieme alla Protezione civile locale. L’alligatore (tra i 50 e i 70 centimetri di lunghezza) sarebbe stato avvistato nel fiume Sanguinara. Le ricerche, intanto, proseguono ma dell’animale non c’è ancora nessuna traccia. A Ladispoli, cittadina di oltre quaranta mila abitanti nell’area metropolitana di Roma, è scattata la psicosi. Il sindaco Alessandro Grando, intanto, ha diramato un comunicato ufficiale in cui invita i cittadini a mantenere la calma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Coccodrillo avvistato nel fiume, scatta la psicosi a Ladispoli”: il sindaco invita alla cautela

In questa notizia si parla di: psicosi - ladispoli - coccodrillo - avvistato

Ladispoli, “C’è un coccodrillo nel fiume”: la foto diventa virale e scatta la psicosi - Ladispoli, 28 luglio 2025 – “ C’è un coccodrillo nel fiume”. Così è partita ieri da Ladispoli la segnalazione di un avvistamento con tanto di foto che, dopo poco tempo, è diventata virale.

C’è un coccodrillo in città”: è bastata questa frase per far scattare l’allarme a Ladispoli, sul litorale nord di Roma. Un avvistamento anomalo, corredato da una foto, ha generato ore di panico e mobilitazione: polizia, carabinieri, protezione civile e polizia locale s Vai su Facebook

Segnalato un coccodrillo a Ladispoli: realtà, scherzo o psicosi da animali in città?; C'è un coccodrillo nel fiume, scatta la psicosi a Ladispoli: il Comune invita alla cautela; Ladispoli, il mistero del coccodrillo avvistato nel fiume: mobilitate polizia e protezione civile. Pericolo o scherzo?.

“C’è un coccodrillo in città”. Psicosi a Ladispoli, ricerche in corso sul fiume Sanguinara - Le segnalazioni sono iniziate nel pomeriggio di sabato, con numerose chiamate arrivate al numero unico per le emergenze ... Da roma.repubblica.it

Ladispoli, “C’è un coccodrillo nel fiume”: la foto diventa virale e scatta la psicosi - Potrebbe trattarsi di un caimano, ma potrebbe anche trattarsi di uno scherzo: il sindaco invita a prestare attenzione ... ilfaroonline.it scrive