Club Arezzo pronto per la Serie B | sfida nel Girone E con Toscana Umbria e Lazio

Arezzo, 28 luglio 2025 –  Il Club Arezzo è ufficialmente ai nastri di partenza della Serie B Maschile per la stagione 20252026, inserito nel Girone E, un raggruppamento che si preannuncia tra i piĂą competitivi dell’intera categoria. La squadra amaranto affronterĂ avversarie di grande tradizione provenienti da Toscana, Umbria e Lazio, tra cui spiccano nomi come Sir Safety Perugia, Tuscania, Emma Villas Chiusi, Pallavolo Sestese, e molte altre. Un girone ad alto tasso tecnico dove ogni partita sarĂ una battaglia, ma i ragazzi del Club Arezzo si stanno preparando con determinazione e spirito di sacrificio per essere all’altezza della sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio

