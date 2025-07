ClioMakeUp racconta la separazione dal marito | Gli ho lasciato la casa ci sentiamo per assicurarci che le nostre figlie stiano bene

“Abbiamo avuto un anno per metabolizzare. Le cose non funzionavano da un po’. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così”. A parlare è ClioMakeUp, che nelle scorse ore ha confidato ai propri followers come sta gestendo i rapporti con il suo ex compagno, Claudio Midolo. Lo ha fatto rispondendo alle curiosità dei suoi seguaci nelle sue storie su Instagram. La fine del matrimonio tra l’influencer e imprenditrice del beauty Clio Zammatteo e l’ex marito, co-fondatore del suo brand e game designer di professione, era arrivata un anno fa e resa pubblica tramite una nota congiunta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ClioMakeUp racconta la separazione dal marito: “Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo per assicurarci che le nostre figlie stiano bene”

In questa notizia si parla di: cliomakeup - racconta - separazione - marito

Galeotto fu un appartamento. ” È questo il dettaglio che ha svelato Alberto Dandolo, raccontando come Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero davvero conosciuti. Pare che tra i due ci fosse già una certa familiarità, ma senza che si frequenta Vai su Facebook

ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Tra noi non funzionava più da tempo; Clio Zammatteo (ClioMakeUp), la separazione con il marito Claudio Midolo: «Ci siamo amati, ma abbiamo vissuto; Clio Zammatteo (ClioMakeUp) e la separazione. «Ci siamo amati, ma abbiamo vissuto momenti bui. Il divorzio è d.

ClioMakeUp, un anno fa la separazione dal marito Claudio Midolo: «Ci sentiamo solo per le bambine. La casa? Gliel'ho lasciata» - L'imprenditrice bellunese: «Era un periodo che non funzionava più, lo abbiamo capito e abbiamo avuto tempo per metabolizzare» ... msn.com scrive

ClioMakeUp sulla separazione dal marito: "Ora ci sentiamo solo per le figlie" - Clio Zammatteo parla ai suoi followers dei rapporti che attualmente intercorrono tra lei e l'ex marito Claudio Midolo. Come scrive serial.everyeye.it