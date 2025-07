Claudio Amendola | Nessuna IA potrà mai fare le battute di mio padre

Roma, 28 lug. (askanews) – Il nuovo ospite di Tintoria è stato Claudio Amendola – nella puntata registrata il 7 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica – che è arrivato al “podcast più rilassato d’Italia” direttamente dal set della nuova stagione de “I Cesaroni”, l’atteso ritorno sullo schermo di cui è sia protagonista che regista. Amendola è stato il protagonista di una puntata a cuore aperto partendo dai ricordi d’infanzia, lui figlio d’arte sia da parte di padre che di madre, arrivando alle avventure dell’adolescenza e della giovinezza. Uno dei simboli più importanti della romanità ha raccontato le sue prime esperienze sul set, l’amicizia con Ricky Memphis nata grazie al Maurizio Costanzo Show, e anche un particolare viaggio in Thailandia insieme a un amico con un finale a sorpresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

