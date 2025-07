Claudia Gerini | Sto bene col mio corpo e la mia età Avevo paura in città sono diventata cintura nera di taekwondo

Claudia Gerini e la sua estate, Claudia Gerini e la sua felicità. “Sto vivendo un momento felice. Ho fatto novanta film, ho spaziato in tutti i generi, mi sento bene con il mio corpo, con la mia età (54 anni a dicembre, ndr ). Ho due figlie meravigliose, Rosa e Linda. E da qualche tempo ho capito che anche la fragilità è una risorsa, che ci permette di vedere meglio gli altri, di sentirsi in sintonia, in modo più profondo, con gli altri”. Gerini ha celebrato, assieme a Carlo Verdone, i 30 anni di “Viaggi di nozze”, al festival Marateale. “Ci divertimmo moltissimo a fare quel film, e quel personaggio di Jessica, e il suo ‘’o famo strano’, è stata una grande invenzione di Carlo”, dice Claudia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Claudia Gerini: “Sto bene col mio corpo (e la mia età). Avevo paura in città, sono diventata cintura nera di taekwondo”

