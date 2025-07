Claudia Adamo scomparsa l’esperta meteo Rai

È morta Claudia Adamo, responsabile di  Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità . Claudia è stata spesso ospite in veste di esperto in  trasmissioni e telegiornali. Aveva 51 anni. Romana d’origine, figlia d’arte (il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, era a Rai2 negli anni’90). Ne ha dato notizia Roberto Sergio, direttore generale della Rai: “Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità . Una collega, straordinaria professionista, amata per la Sua disponibilità e gentilezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

