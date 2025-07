A Roma se ne parla: «Per Class Editori il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone non esiste, almeno per l’agenzia Standard Ethics, della quale è socia». Cosa è successo? Standard Ethics, agenzia internazionale specializzata nell’emissione di rating Esg, valuterĂ la sostenibilitĂ delle «30 maggiori compagnie italiane, quotate e non quotate, del settore costruzioni». SarĂ che con il suo Orsi&Tori  l’editore di Class, Paolo Panerai, duella ogni settimana con Caltagirone, ma nell’elenco dei costruttori da esaminare non c’è il gruppo del “cattivissimo” Calta. Nella lista poi c’è di tutto, partendo da Webuild e arrivando a Debar Costruzioni e Colombo Severo & C, passando per Ircop, Suardi, Ricci, Costruzioni Iannini, alcune delle quali note solo agli amanti del settore, ma di Calta non c’è traccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Class “snobba” Caltagirone, new entry in Atac e le altre pillole del giorno