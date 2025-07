Clara ha ritrovato l’amore | paparazzata con un ragazzo | FOTO

Chi ha beccato Clara in compagnia di un misterioso ragazzo: i due non si nascondono e sono incuranti dei fotografi L'articolo Clara ha ritrovato l’amore: paparazzata con un ragazzo FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Clara ha ritrovato l’amore: paparazzata con un ragazzo | FOTO

In questa notizia si parla di: clara - ragazzo - ritrovato - amore

Clara Soccini di “Mare fuori” parla del fidanzato Jacopo Neri: “Mi ha conosciuto in un momento difficile”; Nero a Metà 3, anticipazioni penultima puntata del 2 maggio: le indagini sulla morte di Clara; “Shakira frequenta un uomo da 4 mesi, lo ha conosciuto prima della canzone contro Piquè”.

Clara paparazzata con un nuovo ragazzo dopo la recente la rottura con il suo ex. Nuovo amore per la cantante? - A renderlo noto è il settimanale Chi, che ha paparazzato la cantante in dolce compagnia durante una serata al ... Riporta novella2000.it

Clara conferma la fine della storia d'amore con Jacopo Neri: "Sono single" - Clara ha confermato di essere tornata single di recente: la storia con Jacopo Neri si è conclusa dopo tre anni d'amore. Scrive gazzetta.it