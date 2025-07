Clap! Clap! reinventa la library italiana | il nuovo EP Reloved in uscita il 26 settembre

Dal 26 settembre Clap! Clap! pubblica due nuovi lavori in vinile e digitale: “Reloved”, rilettura sperimentale di brani italiani tra jazz, funk ed elettronica, e “Italian Library Songbook Vol. 3”, con un inedito di Sorgini e Alessandroni, che unisce passato e presente in chiave groovy. Un ponte tra passato e futuro: la visione di Clap! Clap!. Cristiano Crisci, in arte Clap! Clap!,torna con un nuovo e audace progetto discografico: Reloved, disponibile dal 26 settembre in formato vinile 12? e digitale, è un viaggio sonoro che rilegge con occhio contemporaneo il repertorio di alcuni giganti della library music italiana come Giuliano Sorgini, Oscar Rocchi, Fabio Fabor ed Enzo Minuti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

